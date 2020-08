Οικονομία

Κουρμούσης στον ΑΝΤ1: μεγάλο το ενδιαφέρον για την επιδότηση δανείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περιέγραψε βήμα προς βήμα την διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης από τους πληγέντες δανειολήπτες.