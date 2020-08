Κοινωνία

Εύβοια: Θρήνος και απόγνωση μετά τη βιβλική καταστροφή (βίντεο)

Επτά νεκροί και ανυπολόγιστες ζημιές από τις πλημμύρες. Οι κάτοικοι πασχίζουν να περισώσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους, που χάθηκαν στα λασπόνερα.

Επτά νεκρούς και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω της η θεομηνία που έπληξε την Εύβοια. Ανάμεσα τους κι ένα βρέφος μόλις 8 μηνών, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, “άρπαξε” ο χείμαρρος από τα χέρια της μητέρας του.

Η σορός ενός άνδρα βρέθηκε, το πρωί της Δευτέρας, στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου και θεωρείται πολύ πιθανό ότι πρόκειται για τον 70χρονο αγνοούμενο από τη θεομηνία στην Εύβοια.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δύο διαφορετικές πλευρές της Εύβοιας. Στο Λευκαντί και το Μπούρτζι, ο Λήλαντας ποταμός κυριολεκτικά, κάλυψε ότι βρήκε, ενώ στο πέρασμά του υποχώρησαν ακόμη και γεφύρια.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των κατοίκων ήταν δραματική και χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ελικόπτερα.

Συγκλόνισε ο πυροσβέστης που έσωσε ένα μωρό, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” για τις δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης και την... εικόνα Αποκάλυψης.





Δυτικότερα και είκοσι χιλιόμετρα μακριά από τη Χαλκίδα, στις περιοχές Ψαχνά και Πολιτικά, ρέματα αλλά και ο αρχαίος Μεσσάπιος ποταμός, παρέσυραν φερτά υλικά και χώμα, ενώ χρειάστηκαν ακόμη και σκαπτικά μηχανήματα για να τα απομακρυνθούν οι κάτοικοι που είχαν περικυκλωθεί μέσα στα σπίτια τους απ' το νερό.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, που επισκέφθηκε την περιοχή, μίλησε για «φαινόμενα τα οποία δεν έχουμε ξαναζήσει», εξηγώντας ότι η ραγδαιότητα της βροχής έφτασε ακόμη και τους 350 τόνους νερού ανά στρέμμα, ξεπερνώντας κατά πολύ την καταστροφή στη Μάνδρα πριν από τρία χρόνια.

Ακόμη και απέναντι από την Εύβοια, στις βόρειες ακτές τις Αττικής, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με απίστευτες εικόνες. Σκουπίδια, μπάζα, ακόμη και φίδια ξεβράστηκαν στις ακτές.