Αθλητικά

Βραζιλία: 10 κρούσματα κορονοϊού σε ποδοσφαιρική ομάδα

Τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση για την πρεμιέρα του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Δέκα κρούσματα κορονοϊού, διαπιστώθηκαν στο «στρατόπεδο» της Γκοϊάς και όπως ήταν φυσικό, η αναμέτρηση με την Σάο Πάουλο, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή (9/8), αναβλήθηκε.

Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, έγιναν γνωστά, μόλις λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Ακολούθως, το Ανώτατο Δικαστήριο αθλητικής Δικαιοσύνης, αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης για την πρεμιέρα του Μπραζιλεϊράο, απόφαση που αποδέχθηκε και η ομοσπονδία της χώρας.