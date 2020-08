Πολιτική

Σπυράκη - Αμανατίδης στον ΑΝΤ1 για τις τουρκικές προκλήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλύουν την κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία, τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.