Κοινωνία

Συνελήφθη 22χρονη για συμμετοχή σε κύκλωμα ηρωίνης

Είχε στήσει αυτοσχέδιο εργαστήριο για τη νόθευση της ηρωίνης. Τι βρέθηκε κατά την έρευνα στο σπίτι της.

Μέλος κυκλώματος εμπορίας ηρωίνης συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι κατάσχεσαν ποσότητες ηρωίνης και άγνωστης ουσίας για τη νόθευσή της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν σε οικία 22χρονης, στην περιοχή της Μενεμένης, 736 γραμμάρια ηρωίνης, άγνωστη ουσία 10 κιλών και 444 γραμμαρίων για τη νόθευση της ηρωίνης, 165 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας, 3 κινητά τηλέφωνα, σύστημα βιντεοεπιτήρησης που κατέγραφε περιμετρικά το χώρο εξωτερικά της οικίας και διάφορα αντικείμενα που αφορούν σε αυτοσχέδιο εργαστήριο για τη νόθευση και επανατυποποίηση των ναρκωτικών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.