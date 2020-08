Πολιτική

Τσαβούσογλου: όλοι είδαν ότι η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, έκλεισε… το μάτι στην Αίγυπτο και επιτέθηκε εκ νέου στη χώρα μας.

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας τα θαλάσσια σύνορα που καθορίζει το Κάιρο δεν παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα μας. Όμως είναι ξεκάθαρο πως ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα και όχι την Αίγυπτο για τη συμφωνία καθορισμού της ΑΟΖ, σύμφωνα με το Sigmalive.com.

Ο ίδιος τόνισε πως «με την εντολή του προέδρου μας τα πλοία μας κατευθύνονται στην περιοχή».

Ο Τσαβούσογλου μίλησε για την τουρκική άποψη σχετικά με την συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, «έτσι όπως φαίνεται έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και της Κρήτης κι αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας.

Αυτή η συμφωνία ( σ.σ. Ελλάδας -Αιγύπτου) μας συμφέρει, διότι κανένας δεν μπορεί να μας πει πως προκαλούμε ένταση. Κανένας δεν μπορεί να πει να μην πάμε στις περιοχές αυτές. Κανένας δεν μπορεί να πει οτιδήποτε στις έρευνες και γεωτρήσεις που θα κάνει η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο. Και όλοι είδαν πως η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το πλοίο μας σεισμολογικών ερευνών Oruc Reis (...) έφθασε στο σημείο όπου θα πραγματοποιήσει τις εργασίες του στη Μεσόγειο», δήλωσε μέσω του Twitter ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει χωρίς διακοπή τις δραστηριότητές της στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της», πρόσθεσε.