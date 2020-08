Πολιτική

ΥΠΕΘΑ: ανακλήθηκαν όλες οι άδειες των στρατιωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας.

Οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας, με τελευταία την έκδοση NAVTEX για περιοχή κοντά στο Καστελόριζο, έθεσαν σε ετοιμότητα τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως έγινε γνωστό, ανακλήθηκαν όλες οι άδεις του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σήμερα στις 12:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), ενώ ο ελληνικός στόλος βρίσκεται σε ετοιμότητα και παρακολουθεί τις τουρκικές κινήσεις.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, συνεδρίασε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, στο "ελληνικό πεντάγωνο".