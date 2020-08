Κοινωνία

Κορονοϊός: ουρές χιλιομέτρων στην Κακαβιά

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε όσους εισέρχονται στη χώρα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση στον Μεθοριακό Σταθμό της Κακαβιάς, στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται από σήμερα μόνιμα στην Κακαβιά και πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε όσους εισέρχονται στη χώρα.

Οι έλεγχοι στον συνοριακό σταθμό έχουν εντατικοποιηθεί κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Να σημειωθεί ότι από τις 16 Αυγούστου όποιος εισέρχεται στην Ελλάδα από την Αλβανία μέσω Κακαβιάς, θα πρέπει να μπαίνει σε 7ήμερη καραντίνα.

Η απόφαση αυτή, καθώς και το κλείσιμο των συνόρων από τις 23.00 έως και τις 7:00 το πρωί, ελήφθησαν από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια ελέγχου όσων εισέρχονται στη χώρα από την Αλβανία, στην οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων.