Αθλητικά

Γιουβέντους: ο αποκλεισμός προκάλεσε “βουτιά” στη μετοχή της ομάδας

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στη «Μεγάλη Κυρία» μετά τον αποκλεισμό από τη Λιόν. «Αλλαγή φρουράς» και στον πάγκο της ομάδας.

Οι επιπτώσεις ενός αποκλεισμού σε οποιαδήποτε διοργάνωση, πόσω μάλλον στο Champions League, δεν έχουν μόνο ψυχολογικό και αγωνιστικό αντίκτυπο. Στην σύγχρονη εποχή, το ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομία και οι κορυφαίοι σύλλογοι του πλανήτη, λειτουργούν ως εταιρείες με κέρδη, ζημίες, ισολογισμούς και απολογισμούς.

Αρκετές μάλιστα, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της Γιουβέντους. Η... μόνιμη πρωταθλήτρια Ιταλίας, αποκλείσθηκε από την Λιόν στους «16» του Champions League, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αρχικά, οι διοικούντες την «γηραιά κυρία», έλυσαν την συνεργασία τους με τον Μαουρίτσιο Σάρι και προκάλεσαν αίσθηση με τον αντικαταστάτη του, Αντρέα Πίρλο.

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας (10/8), οι επενδυτές είδαν την μετοχή του ιστορικού συλλόγου, να χάνει περίπου 10% της αξίας της στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου. Μάλιστα, η αρχική πτώση ήταν πλέον του 11%, ωστόσο στην συνέχεια υπήρξε «διόρθωση» στο 9,27% και στα -0,8378 ευρώ.