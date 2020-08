Αθλητικά

“Μάχη με τον χρόνο” δίνει ο Μπαπέ για να προλάβει τον προημιτελικό

Ο Κιλιάν Μπαπέ «δίνει μάχη με τον χρόνο» για να προλάβει τον μεθαυριανό προημιτελικό του Champions League, με αντίπαλο την Αταλάντα.

Ο νεαρός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο από τον τελικό του κυπέλλου με την Σεντ Ετιέν και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας.

Όπως όλα δείχνουν, ο ικανότατος σκόρερ των πρωταθλητών και της εθνικής Γαλλίας, θα συμπεριληφθεί στην αποστολή και ανάλογα με τα σχέδια του Τόμας Τούχελ, ίσως και να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο 21χρονος άσος, προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του την Κυριακή (9/8), λαμβάνοντας μέρος τόσο στην προθέρμανση, όσο και στο τελευταίο μέρος του προγράμματος.