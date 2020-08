Κοινωνία

Φολέγανδρος: Το Superjet δίνει “μάχη” με τα κύματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες από την προσέγγιση του πλοίου, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί βοριάδες.

Το Superjet προσεγγίζει τη Φολέγανδρο, ερχόμενο από Μήλο και Σίφνο… Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.

Στο βίντεο που μεταδίδει το κανάλι isalos στο YouTube, καταγράφεται η εντυπωσιακή άφιξη του Superjet στο λιμάνι της Φολέγανδρου.