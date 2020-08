Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Νέα μέτρα, μετά τις επικίνδυνα αυξητικές τάσεις

Την λήψη νέων μέτρων κατά της διασποράς του ιού, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας, μετά την τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.

Ανακοινώσεις για νέα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά την τακτική τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, και του επικεφαλής της επιτροπής ειδικών, Σωτήρη Τσιόδρα.

Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης: «Δυστυχώς, η μετάδοση του ιού, παρουσιάζει επικίνδυνα αυξητικές τάσεις.

Κάνω για μια ακόμα φορά, έκκληση, στη νεολαία και στους πολίτες που δεν τηρούν τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκες, κανόνες υγιεινής, αποστάσεις ασφαλείας, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, απέναντι στις ευπαθείς ομάδες, στους υπόλοιπους συμπολίτες μας και στη χώρα.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις μέτρων από την Προεδρεία της Κυβέρνησης».