Πολιτική

Στο “μικροσκόπιο” του ΚΥΣΕΑ η αντίδραση στις προκλήσεις της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακλήθηκαν όλες οι άδειες των στρατιωτικών. Επαφές Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Συνεδρίασε το μεσημέρι, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα.

Οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας έθεσαν σε αυξημένη ετοιμότητα τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως έγινε γνωστό, ανακλήθηκαν όλες οι άδεις του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ξεκάθαρο και αποφασιστικό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό και θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και καλεί την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της, που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή την NAVTEX που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis. Με την αντι- NAVTEX χαρακτηρίζεται μη εξουσιοδοτημένη η τουρκική υπηρεσία για την έκδοση της εν λόγω NAVTEX και παράνομη η τουρκική δραστηριότητα, καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά το πρωί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τον οποίο ενημέρωσε για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 17.00 έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Νωρίτερα, με μία παράνομη NAVTEX, που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, η Τουρκία ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην Μεσόγειο. Δεσμεύει περιοχή ανατολικά του τμήματος της μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Ελλάδας-Αιγύπτου, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και στέλνει το Oruc Reis για έρευνες μέχρι τις 23 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ξεκινάει σήμερα η προαναγγελθείσα από τους Τούρκους άσκηση με πραγματικά πυρά ανατολικά της Ρόδου.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις τελευταίες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της τουρκικής NAVTEX και την κινητοποίηση των τουρκικών πλοίων, ο Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ έγραφε στο twitter: «Το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis απέπλευσε από την Αττάλεια για τη νέα του αποστολή στη Μεσόγειο. 83 εκατομμύρια Τούρκοι είναι στο πλευρό σου, Oruc Reis.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφέροντας ότι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα.