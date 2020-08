Πολιτική

ΥΠΕΞ προς Τουρκία: Σταματήστε άμεσα τις παράνομες ενέργειες

Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί κανέναν εκβιασμό.

Ξεκάθαρο και αποφασιστικό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό και θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και καλεί την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως η νέα παράνομη τουρκική NAVTEX για παράνομες έρευνες νοτίως της νήσου Μεγίστης στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη ευρεία κινητικότητα μονάδων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί νέα σοβαρή κλιμάκωση και εκθέτει με τον πλέον προφανή τρόπο τον αποσταθεροποιητικό και απειλητικό για την ειρήνη ρόλο της Τουρκίας. Περαιτέρω επισημαίνει πως έρχεται σε μία περίοδο που η Ελλάδα έχει έμπρακτα αποδείξει την προσήλωσή της στη διεθνή νομιμότητα.

Ειδικότερα, σημειώνει πως βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, έχει έλθει σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις με γείτονες χώρες, για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της. Έχει δηλώσει δε την ετοιμότητά της για διάλογο, ώστε να προχωρήσει σε αντίστοιχες οριοθετήσεις με τους υπόλοιπους γείτονές της με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Αντίθετα, υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η Τουρκία αποδεικνύει στην πράξη ότι δηλώσεις περί ετοιμότητας για διάλογο είναι προσχηματικές και προσθέτει: Επικαλούμενη την υπογραφή μιας καθόλα νόμιμης Συμφωνίας ΑΟΖ Ελλάδας- Αιγύπτου, εγκαταλείπει τον διάλογο πριν καν ξεκινήσει και καταφεύγει σε πρακτικές παρελθόντων αιώνων ακολουθώντας την αδιέξοδη τακτική απόπειρας δημιουργίας τετελεσμένων.