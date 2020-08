Κοινωνία

Μεγάλη πυρκαγιά στη Μεσσηνία

Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Δευτέρας, σε δασική έκταση στην περιοχή Χανδρινός Μεσσηνίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.