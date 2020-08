Κοινωνία

Γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Σοκαρισμένοι οι περίοικοι. Βαριά τραυματισμένη διακομίστηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο.

Αναστάτωση προκλήθηκε στη συνοικία Σταθμός της Λάρισας, όταν μία γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11 το πρωί της Κυριακής, όταν η 50χρονη γυναίκα, έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, υπο αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το onlarissa.gr, η γυναίκα - παρά την πτώση από τόσο μεγάλο ύψος - είχε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.