ΣΔΟΕ: σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία

Στη σύλληψη 22χρονου αλλοδαπού για κατοχή σημαντικής ποσότητας ακατέργασης κάναβης με σκοπό τη διακίνησή της στην εγχώρια παράνομη αγορά ναρκωτικών προχώρησε το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, μετά από πολυήμερη έρευνα και συντονισμένες ενέργειες, κλιμάκιο υπαλλήλων του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής εντόπισε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Κινέττας, η οποία χρησιμοποιείτο ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην εγχώρια αγορά.

Κατόπιν επέμβασης που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της 06/08/2020, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 205 κιλών και 420 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης και συνελήφθη ένας άνδρας Αλβανικής καταγωγής 22 ετών, ο οποίος διέμενε στην εξοχική κατοικία λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης.

Σε κατ' οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία μηχανή συσκευασιών κενού αέρος, φορητή ηλεκτρονική ζυγαριά με εύρος ζύγισης από 10 γραμμάρια έως 50 κιλά, συσκευή γεωεντοπισμού-GPS TRACKER, πλήθος καρτών SIM καρτοκινητής τηλεφωνίας καθώς και συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.