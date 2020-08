Κοινωνία

Εύβοια: εισαγγελική έρευνα για τις καταστροφές

Θα οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας, ενώ αύριο θα διενεργηθεί αυτοψία από αντεισαγγελέα και στελέχη του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής.

Προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ευθύνες για τη φονική πλημμύρα στην Εύβοια, ακόμα και σε βαθμό κακουργήματος, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, Δημήτρης Προκοπίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα διερευνηθούν αφενός τυχόν λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση πλημμύρας και αφετέρου τυχόν αυθαίρετες δομήσεις και επιχωματώσεις στην κοίτη του ποταμού Λήλαντα.

Η πρώτη παραγγελία του εισαγγελέα αφορά τη διενέργεια έρευνας από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής Χαλκίδας . Με αυτή ζητεί να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το κακούργημα της «πρόκλησης πλημμυρών με κοινό κίνδυνο για ανθρώπους και επιγενόμενους θανάτους κατά συρροή» καθώς και όποια άλλα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα προκύψουν.

Η δεύτερη, κατεπείγουσα παραγγελία, εστάλη κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τον κ.Προκοπίου στην πταισματοδίκη Χαλκίδας με αίτημα να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες από πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται σε πιθανές παράνομες επιχωματώσεις ή παράνομες δομήσεις από κατοίκους ή υπηρεσιακούς παράγοντες στην κοίτη του ποταμού Λήλαντα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των πλημμυρών έχει σχέση με τους θανάτους των πολιτών.

