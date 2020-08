Οικονομία

Κορονοϊός: ακυρώνεται η φετινή ΔΕΘ

Η προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιηθεί. Τι θα γίνει με την ομιλία Μητσοτάκη.

Ακυρώνεται τελικά η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των νέων μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

"Η προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιηθεί" ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Όπως σημείωσε η ίδια, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει κανονικά την ομιλία του στις 5 Σεπτεμβρίου. "Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στη Θεσσαλονίκη με την καθιερωμένη ομιλία, που θα εκφωνήσει στις 5 Σεπτεμβρίου, σε περιορισμένο ακροατήριο" είπε χαρακτηριστικά.

Ελλάδα και Γερμανία παραμένουν εστιασμένες στο στόχο τους για περισσότερες νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως και για περαιτέρω ένταση των εμπορικών και οικονομικών τους συναλλαγών και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εργάζεται το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Αυτό επισημαίνει το Επιμελητήριο σε ανακοίνωση με αφορμή την ακύρωση της εφετινής ΔΕΘ, στην οποία τιμώμενη χώρα ήταν η Γερμανία και τονίζει:

«Η κυβέρνηση, ορθά πράττοντας, έθεσε σε προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών όπως και των επισκεπτών της ΔΕΘ και έλαβε την απόφαση να ακυρώσει τη φετινή Έκθεση». Το Επιμελητήριο σημειώνει ακόμη ότι με την ακύρωση της 85ης ΔΕΘ» χάθηκε -προσωρινά- μια μοναδική ευκαιρία η Γερμανία να παρουσιάσει στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, το ισχυρό δυναμικό της στο πεδίο των επενδύσεων, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και εν γένει της επιχειρηματικότητας» ωστόσο «ευελπιστεί ότι σε μια από τις επόμενες διοργανώσεις της ΔΕΘ θα δοθεί η δυνατότητα στη Γερμανία να φιλοξενηθεί ως τιμώμενη χώρα».

Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, Το Επιμελητήριο ανακοινώνει ότι ορισμένες θα διεξαχθούν ψηφιακά το φθινοπώρο ή το αργότερο έως τέλος του έτους, ενώ οι υπόλοιπες θα μεταφερθούν για την άνοιξη του 2021 «με την προοπτική να υλοποιηθούν είτε βάσει ενός υβριδικού μοντέλου διοργάνωσης, είτε αμιγώς ψηφιακά».