Κορονοϊός - νέα μέτρα: κλείνουν μπαρ, αναστέλλονται εκδηλώσεις

Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στα χερσαία σύνορα. Υποχρεωτικό το αρνητικό τεστ από τουρίστες συγκεκριμένων χωρών. Σε ποιες περιοχές αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των μπαρ και εστιατορίων.

Νέα περιοριστικά μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιεί φέτος, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στα χερσαία σύνορα της χώρας, καθιστάται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ πριν την είσοδο στη χώρα με πτήσεις από συγκεκριμένες χώρες, ενώ σε μια σειρά από περιοχές, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι κλειστά από τις 12:00 το βράδυ μέχρι τις 7:00 το πρωί της επομένης.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε πριν από λίγη ώρα από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, Αριστοτελεία Πελώνη, για τον κορονοϊό: «Έπειτα από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με συναρμόδιους Υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη και τον επικεφαλής της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα και σε συνέχεια εισήγησης της Επιτροπής, αποφασίστηκαν τα εξής:

1ον: Η προγραμματισμένη για το διάστημα 5-13 Σεπτεμβρίου 2020, 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στη Θεσσαλονίκη με την καθιερωμένη ομιλία, που θα εκφωνήσει στις 5 Σεπτεμβρίου, σε περιορισμένο ακροατήριο.

2ον: Με βάση την πορεία και την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων αποφασίστηκε ότι από τις 17/8 για την είσοδο στην Ελλάδα καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου για τον κορονοϊό (PCR test), που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν, για όσους ταξιδεύουν με πτήσεις από τις εξής χώρες: Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο, Ισπανία και Ολλανδία.

3ον: Σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα, από τις 17/8 καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) για όλους τους εισερχόμενους από τα χερσαία σύνορα. Το τεστ θα πρέπει επίσης να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα. Η υποχρέωση προσκόμισής του συμπεριλαμβάνει επίσης τους Έλληνες πολίτες και τους έχοντες άδειες διαμονής. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης και όχι στην Ελλάδα.

4ον: Από τις 16/8 μπαίνει πλαφόν στον επιτρεπόμενο αριθμό εισερχομένων από το συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς. Συγκεκριμένα, από τις 16/8 θα επιτρέπεται η διέλευση 750 ατόμων την ημέρα.

5ον: Αναστέλλεται σε ολόκληρη τη χώρα κάθε δημόσια εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι, περιλαμβανομένων συναυλιών και παραστάσεων.

6ον: Με βάση τα στοιχεία και το επιδημιολογικό φορτίο αποφασίστηκε, από τις 11 μέχρι τις 23/8 η απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12.00 τα μεσάνυκτα μέχρι τις 7.00 το πρωί στις εξής περιοχές:

Τις Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας,

Τους Δήμους Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω.

Η απαγόρευση δύναται να επεκταθεί σε άλλες περιοχές ή και οριζόντια, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων».