Κοινωνία

Στα “πράσα” με πάνω από μισό κιλό κοκαΐνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε στο αυτοκίνητό του 550 γραμμάρια κοκαΐνη και 27.810 ευρώ.

Πάνω από μισό κιλό κοκαΐνη και 27.810 ευρώ, βρέθηκαν στην κατοχή 33χρονου αλλοδαπού που συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο όχημα του 33χρονου, εντοπίσθηκαν μέσα σε ειδική κρύπτη μεταλλικού μηχανισμού τέσσερις συσκευασίες με συνολικά 550 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και το χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.