Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του ιού.

126 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, κατά την καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Αναλυτικότερα:

10 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

26 εισαγόμενα κρούσματα, εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν σε μετανάστες που αφίχθηκαν στη Μυτιλήνη.

38 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων τουλάχιστον τα μισά είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή ιστορικό πρόσφατο ταξιδιού στο εσωτερικό της χώρας.

18 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας,

2 κρούσματα στην Π.Ε. Δωδεκανήσου,

1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου,

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης,

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας,

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καβάλας,

3 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς,

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας,

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας,

5 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας,

3 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας,

3 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας,

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρεβέζης,

1 κροούσμα στην Π.Ε. Σερρών,

2 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων,

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής, 2 εκ των οποίων συνδέονται με συρροή κρουσμάτων στο εργοστάσιο ελαιουργίας.