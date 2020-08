Κοινωνία

Πότε θα παρουσιαστούν οι φαντάροι για την 2020 Ε/ΕΣΣΟ

Στη Διαύγεια η διαταγή του ΥΕΘΑ που καλεί τους στρατεύσιμους με την 2020 Ε΄/ΕΣΣΟ να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς και την Αεροπορία. Πότε παρουσιάζονται.

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία καλούνται να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς οι στρατεύσιμοι με την 2020 Ε΄/ΕΣΣΟ από 7 έως 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2020 θα παρουσιασθούν όσοι κατά το παρελθόν έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας.

Νωρίτερα αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας με την οποία καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία οι στρατεύσιμοι με τη 2020 Ε/ΕΣΣΟ.

Την 8η Σεπτεμβρίου 2020 θα παρουσιασθούν οι στρατεύσιμοι όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων και την 14η Σεπτεμβρίου 2020, οι λοιποί στρατεύσιμοι όλων των στρατολογικών υπηρεσιών.