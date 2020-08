Οικονομία

“Φρένο” στην οικοδομή σε Μύκονο και Σαντορίνη

Αναστέλλονται οι οικοδομικές άδειες στα δύο νησιά των Κυκλάδων . Τι προβλέπει το νέο πολεοδομικό – χωροταξικό νομοσχέδιο

Αναστέλλεται για ένα έτος η χορήγηση οικοδομικών αδειών για τουριστικά καταλύματα στις εκτός σχεδίου περιοχές σε Μύκονο και Σαντορίνη, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου.

Την απόφαση της κυβέρνησης, προκειμένου να μπει φρένο στην οικοδομική δραστηριότητα στα δύο νησιά των Κυκλάδων ενόψει της έναρξης ταχύρρυθμου πολεοδομικού σχεδιασμού, είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Όπως είχε επισημάνει ο κ. Χατζηδάκης, η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα τουριστικά καταλύματα –εκτός των οικισμών- θα διαρκέσει μέχρι την έγκριση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) τα οποία θα ανατεθούν στο άμεσο μέλλον από το ΥΠΕΝ και θα θέσουν ξεκάθαρους κανόνες, συμβατούς με τη φέρουσα ικανότητα των δύο περιοχών.

Ειδικότερα, η απόφαση για αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές νήσων Μυκόνου και Θήρας (ν. Κυκλάδων) αφορά στην κατασκευή νέων κτιρίων με χρήση «Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις», που περιγράφονται με στοιχείο (15) στην παρ. II του άρθρου 1 του πδ 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α’ 114).

Της αναστολής εξαιρούνται:

οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 ν.2831/2000 (Α’ 140), όπως ισχύει

οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, «προέγκριση οικοδομικής άδειας» της παρ. γ του άρθρου 28 ν.4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύει και

οι εγκεκριμένοι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.