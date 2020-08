Πολιτισμός

Κορονοϊός: κρούσμα στο Μουσείο της Στοάς του Αττάλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστό για 14 ημέρες θα παραμείνει το Μουσείο. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού.

Κλειστό για 14 ημέρες θα παραμείνει το Μουσείο της Στοάς του Αττάλου, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς, μετά τον εντοπισμό κρούσματος κορονοϊού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, «σήμερα εργαζόμενη, ως προσωπικό καθαριότητας, στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Αγοράς, της Ρωμαϊκής Αγοράς και της Βιβλιοθήκης Αδριανού ειδοποίησε την υπηρεσία της, την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ότι κατόπιν ειδικής εξέτασης σε δημόσιο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό Covid-19.

Η τελευταία εργάσιμη μέρα της υπαλλήλου ήταν η Τρίτη, 4 Αυγούστου τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τους προϊσταμένους της η συγκεκριμένη υπάλληλος τηρούσε με ιδιαίτερη σχολαστικότητα όλα τα δέοντα μέτρα ασφαλείας και καθαριότητας».

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

«Το Μουσείο της Στοάς του Αττάλου, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς, θα παραμείνει κλειστό για 14 ημέρες.

Αύριο θα γίνει απολύμανση, τόσο στο μουσείο, όσο και σε όλους τους χώρους (τουαλέτες, φυλάκια κλπ).

Αύριο το σύνολο των εργαζομένων στους ανωτέρω χώρους θα υποβληθεί σε ελέγχους από τους ειδικούς του ΕΟΔΥ, οι οποίοι θα δώσουν και τις αναγκαίες οδηγίες για τα περαιτέρω.

Οι ανοιχτοί χώροι θα λειτουργούν κανονικά με αποκλεισμό -όταν χρειάζεται- των σημείων, στα οποία θα γίνονται οι απολυμάνσεις».