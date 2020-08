Υγεία - Περιβάλλον

Μεγάλες ελλείψεις σε αίμα

Αυξημένη η ζήτηση, μειωμένη η προσφορά σε αίμα κάθε καλοκαίρι. Έκκληση από το Ιπποκράτειο.

Έκκληση στους πολίτες να αιμοδοτήσουν πριν ή μετά τις διακοπές τους απευθύνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνοντας για την πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε όλες τις διαδικασίες.

Συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Οι ελλείψεις σε αίμα είναι πολύ μεγάλες. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κάθε καλοκαίρι, όλο και πιο δραματικά»

Το ωράριο αιμοληψιών στο Ιπποκράτειο, πραγματοποιείται τις καθημερινές μεταξύ των ωρών 08.30 έως 14.00 και 17.00 έως 19.00 , με μόνη εξαίρεση τις Παρασκευές, το Σαββατοκύριακο και τις αργίες που τελείται από τις 09.00 μέχρι 12.00. Η είσοδος γίνεται αποκλειστικά από την πύλη του νοσοκομείου επί της οδού Κ. Καραμανλή.