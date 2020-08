Κοινωνία

Ζερεφός στον ΑΝΤ1 για Εύβοια: σαν να έπεσε συρμός τρένου από τον ουρανό (βίντεο)

Την ραγδαιότητα του φαινομένου στην Εύβοια τονίζουν οι επιστήμονες, με τον καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας να λέει ότι μοιάζει σαν να έπεσε ένα συρμός τρένου απο τον ουρανό.