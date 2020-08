Κόσμος

Χάος στον Λίβανο: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά τις φονική έκρηξη

Την παραίτηση της κυβέρνησής του ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ, στον απόηχο της πολύνεκρης έκρηξης που συγκλόνισε την περασμένη εβδομάδα τη Βηρυτό και προκάλεσε τη λαϊκή οργή εναντίον της ηγεσίας της χώρας.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, που εμφανίζεται ως ανεξάρτητος, κατέστησε την παραδοσιακή πολιτική τάξη υπεύθυνη για τις αποτυχίες της, καταγγέλλοντας τη «διαφθορά» που οδήγησε σε «αυτόν τον σεισμό ο οποίος έπληξε τη χώρα».

«Σήμερα, ανακοινώνω την παραίτηση αυτής της κυβέρνησης», είπε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος προς τους Λιβανέζους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκρηξη των επικίνδυνων υλικών που ήταν αποθηκευμένα στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου τα τελευταία 7 χρόνια, ήταν «το αποτέλεσμα ενδημικής διαφθοράς».

«Σήμερα, ανταποκρινόμαστε στη βούληση των πολιτών στο αίτημά τους να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή που κρυβόταν για επτά χρόνια και τη λαχτάρα τους για πραγματική αλλαγή», υπογράμμισε.