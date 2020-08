Κόσμος

Κορονοϊός: Τραγικός ο παγκόσμιος απολογισμός της πανδημίας

Η εξέλιξη της πανδημίας στον κόσμο...

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν σήμερα τα 20 εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, με τα μισά από αυτά να έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Ινδία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κορονοϊός SARS-CoV-2 έχει μολύνει τουλάχιστον τετραπλάσιο αριθμό ανθρώπων από εκείνον που προσβάλλεται κάθε χρόνο από σοβαρή μορφή γρίπης.

Οι νεκροί από την ασθένεια Covid-19 έχουν ξεπεράσει τους 728.000, είναι δηλαδή περισσότεροι από τα θύματα της γρίπης σε ετήσια βάση.

Η καταμέτρηση του πρακτορείου, που βασίζεται σε κυβερνητικά στοιχεία, δείχνει ότι η ασθένεια επιταχύνεται. Χρειάστηκαν περίπου έξι μήνες για να φτάσουν τα κρούσματα τα 10 εκατομμύρια και μόλις 43 ημέρες για να διπλασιαστούν, στα 20 εκατομμύρια.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα επίσημα στοιχεία υποεκτιμούν τόσο τις μολύνσεις όσο και τους θανάτους, ιδίως στις χώρες εκείνες που έχουν περιορισμένες δυνατότητες διεξαγωγής εξετάσεων.

Η πανδημία επιταχύνεται ταχύτερα στη Λατινική Αμερική, όπου σήμερα καταγράφεται το 28% των κρουσμάτων και πάνω από το 30% των θανάτων.

Καθώς το πρώτο κύμα του ιού ακόμη δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή του σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες παρατηρείται αναζωπύρωση, οι κυβερνήσεις εμφανίζονται διχασμένες στην αντιμετώπιση του προβλήματος: ορισμένες επαναφέρουν τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα ενώ άλλες συνεχίζουν να χαλαρώνουν τους περιορισμούς. Οι ειδικοί εκτιμούν επίσης ότι το δίλημμα για το τι θα γίνει με τα σχολεία, την εργασία και την κοινωνική ζωή θα συνεχιστεί –μαζί με τους περιορισμούς– μέχρι να βρεθεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Σε όλον τον κόσμο σήμερα αναπτύσσονται περισσότερα από 150 εμβόλια, με τα 25 από αυτά να βρίσκονται στη φάση των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.