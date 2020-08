Πολιτική

Μητσοτάκης: ενημέρωση πολιτικών αρχηγών για τις τουρκικές προκλήσεις

Διπλωματικός πυρετός για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα από την Αθήνα. Σκληρό μήνυμα Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία.

Τηλεφωνικές επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς έχει την Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς στο ανατολικότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας εισήλθε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.

Όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές, ήδη η κα Ελένη Σουρανή ενημέρωσε τον διπλωματικό σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη Καλπαδάκη για τις διπλωματικές κινήσεις που έκανε η Αθήνα μετά την έξοδο του Oruc Reis.

Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για τις τουρκικές προκλήσεις και του επεσήμανε ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή. Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Στόλτενμπεργκ έγραψε στο Twitter ότι «η κατάσταση πρέπει να ληθεί με πνεύμα συμμαχικής αλληλεγγύης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Από πλευράς του το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα με έκδοση αυστηρής ανακοίνωσης, διά της οποίας αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ο προσχηματικός χαρακτήρας της φερόμενης τουρκικής ετοιμότητας για διάλογο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ τονίστηκε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό, θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τέλος, η Τουρκία καλείται να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας είχε ήδη δώσει από το πρωί οδηγίες στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα να διενεργήσει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του «Ορούτς Ρέις» στην Ανατολική Μεσόγειο, καλεί την Άγκυρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εκφράζει για μια ακόμα φορά την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις ενέργειες της Τουρκίας. Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, Θανάση Τσίτσα, o εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δράσεις ως προκλητικές και είπε ότι αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

Στενά παρακολουθεί και η ΕΕ την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τονίζει πηγή της ΕΕ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «είναι σε επικοινωνία για την κατάσταση με διάφορους ηγέτες». Επιπροσθέτως, η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι «η επόμενη Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο». Ανάμεσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι αυτό της Τουρκίας, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν «όσο πλησιάζει η συνάντηση», επισημαίνει η ευρωπαϊκή πηγή.

«Να αποτρέψει την προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», καλεί την κυβέρνηση η Φώφη Γεννηματά, με την ταυτόχρονη επισήμανση, «αυτό είναι το εθνικό χρέος».