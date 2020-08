Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι σε γυναίκα στην Καλλιθέα

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά το αιματηρό περιστατικό. Η γυναίκα και ο δράστης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Θρίλερ στις 21.30 στην Καλλιθέα. Άνδρας καταδίωξε στην οδό Σπάρτης με τσεκούρι μία γυναίκα και την τραυμάτισε σε διάφορα σημεία του σώματος της.

Στη συνέχεια ο δράστης αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο τσεκούρι.

Και οι δύο έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να διαπιστωθούν τα αίτια του αιματηρού συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ανδρόγυνο ή εν διαστάσει ζευγάρι.