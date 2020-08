Αθλητικά

Παίκτης της Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 24χρονος άσος, μετά από μία καταπληκτική σεζόν με τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League και στην κορυφαία ομάδα του «Νησιού»!

Η μεγάλη μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, ολοκληρώθηκε και τυπικά το βράδυ της Δευτέρας (10/8), με τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ, να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο 24χρονος άσος, μετά από μία καταπληκτική σεζόν με τον Ολυμπιακό (με 7 ασίστ σε 46 αγώνες), θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League και στην κορυφαία ομάδα του «Νησιού» για την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Σε μία μεταγραφή που ξεκινάει από τα 16,5 εκατ. ευρώ και μπορεί μαζί με τα μπόνους στόχων και συμμετοχών, να βάλει στο ταμείο του Ολυμπιακού έως και 20 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Οι δε Πειραιώτες, κράτησαν και ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Τη μεταγραφή του Τσιμίκα ανακοίνωσαν επίσημα οι «reds» το βράδυ της Δευτέρας, μαζί με ένα ωραίο βίντεο «παρουσίασής» του προς τους φιλάθλους τους, ενώ ο 24χρονος άσος θα πάρει τη φανέλα με το Νο 21.

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της Λίβερπουλ, υπήρξε και σχετική ανάρτηση κι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media του συλλόγου, στην οποία ευχαρίστησε τον Τσιμίκα για όλα όσα προσέφερε στους εφετινούς πρωταθλητές Ελλάδας και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο «λιμάνι» της καριέρας του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα: «Το 2014 ο Τσιμίκας εντάχθηκε στην Ακαδημία μας! Σήμερα ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια τη μεταγραφή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, Λίβερπουλ! Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία Κώστα, θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας».

Τσιμίκας: Η Λίβερπουλ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο

Ο Έλληνας τόνισε στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ: «Είμαι πολύ χαρούμενος! Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι εδώ. Για εμένα η Λίβερπουλ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό». Στην ερώτηση ποια ήταν η αντίδρασή του όταν άκουσε για πρώτη φορά πως η Λίβερπουλ ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, ο Τσιμίκας απάντησε: «Στην αρχή δεν το πίστεψα, αλλά μετά ένιωσα χαρούμενος που θα ερχόμουν εδώ για να αγωνιστώ με αυτή την ομάδα».

Ο Τσιμίκας είπε για τις τελευταίες ημέρες πριν ταξιδέψει στο Λίβερπουλ για να υπογράψει με την πρωταθλήτρια Αγγλίας τη Δευτέρα (10/8): «Μετά τον αγώνα με τη Γουλβς, ήμουν έτοιμος να έρθω εδώ και να προετοιμαστώ για την πρόκληση. Όπως είπα και πριν, είμαι πανέτοιμος να τα δώσω όλα για αυτή τη φανέλα». Ρωτήθηκε τι ήξερε για τη Λίβερπουλ, ως μικρό παιδί, αλλά και για όσα έχει δει τη Λίβερπουλ να κάνει τις τελευταίες δύο σεζόν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού απάντησε: «Ο αδελφός μου είναι φίλαθλος της Λίβερπουλ και με... ώθησε να έρθω εδώ και να αγωνιστώ. Ως παιδί υπήρξα φίλαθλος της Λίβερπουλ. Είμαι πολύ χαρούμενος, λοιπόν για όλη την οικογένειά μου και για τον αδελφό μου».

Πως αντέδρασε ο αδελφός του, όταν έμαθε πως θα υπέγραψε στη Λίβερπουλ; «Νομίζω πως ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει πιστέψει ότι είμαι εδώ. Τώρα που θα δει τις φωτογραφίες, θα καταλάβει πως υπέγραψα στη Λίβερπουλ και θα νιώσει μεγάλη χαρά».

Κλήθηκε να περιγράψει το αγωνιστικό προφίλ του για όσους φιλάθλους της Λίβερπουλ δεν είχαν την ευκαιρία να τον δουν να παίζει μέχρι στιγμής. «Παίζω αριστερό μπακ και δίνω τα πάντα κάθε λεπτό για την ομάδα μου,» περιέγραψε τον εαυτό του ο Κώστας Τσιμίκας.

Εν συνεχεία του έγινε η ερώτηση σχετικά με το πόσο σημαντική ήταν η περυσινή σεζόν για τον ίδιο στον Ολυμπιακό έχοντας αγωνιστεί σε 46 αναμετρήσεις, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθημα Ελλάδας και παίρνοντας εμπειρίες στο Champions League. «Πέρυσι παίξαμε πολύ καλά και ήμασταν οικογένεια. Ήταν η καλύτερη σεζόν για εμένα και μετά από μία τέτοια αγωνιστική περίοδο... υπογράφω στη Λίβερπουλ και αυτό βέβαια είναι το καλύτερο δώρο για εμένα».

Κατά πόσο θεωρεί πως τον βοήθησε η περυσινή σεζόν με τον Ολυμπιακό να υπογράψει στη Λίβερπουλ; «Με βοήθησε πολύ γιατί παίζαμε επίσης στο Champions League. Έπαιξα επίσης με αγγλικές ομάδες στο Champions League,» εξήγησε ο Κώστας Τσιμίκας και πρόσθεσε: «Μου αρέσει πολύ το αγγλικό πρωτάθλημα. Το έβλεπα στην τηλεόραση και ήταν πάντα ένα όνειρό μου, από τότε που ήμουν μικρός, να έρθω να παίξω εδώ». Στο τέλος, όταν του ανέφεραν πως στη Λίβερπουλ δίνεται έμφαση στα φουλ μπακ, αν αυτό τον ενθουσιάζει και αν μπορεί να αποδώσει, ο Έλληνας αριστερός μπακ επισήμανε: «Πιστεύω πως μπορώ. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στην προπόνηση και σε όσα μου ζητάει ο προπονητής, δουλεύοντας κάθε ημέρα σκληρά στις προπονήσεις, πιστεύω πως μπορώ να είμαι στο κορυφαίο επίπεδο. Θέλω να πετύχω τους στόχους μας. Να κερδίσουμε ξανά το πρωτάθλημα και το Champions League».

Για τον Γιούργκεν Κλοπ, ο Τσιμίκας είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος γιατί για εμένα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Είμαι ενθουσιασμένος που με επέλεξε». Σχετικά με το γεγονός πως θα βρεθεί στην ίδια ομάδα με έναν εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ στον κόσμο, τον Άντι Ρόμπερτσον, ο Τσιμίκας είπε: «Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Προσωπικά, θα τα δώσω όλα για να πάρω χρόνο συμμετοχής. Ξέρω πως ο Ρόμπερτσον είναι ένας από τους κορυφαίους μπακ στον κόσμο, αλλά αυτό μου δίνει επιπλέον κίνητρο για να δουλέψω σκληρά».

Ο Τσιμίκας δήλωσε ανυπόμονος να παίξει μπροστά στους φιλάθλους της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και «να νιώσω αυτό το συναίσθημα όταν οι φίλαθλοι τραγουδούν για τη Λίβερπουλ. Είμαι έτοιμος για αυτή τη στιγμή και εύχομαι να συμβεί σύντομα». Για το γεγονός πως επέλεξε, ξανά, όπως και στον Ολυμπιακό τη φανέλα με το νούμερο 21, ο Τσιμίκας εξήγησε: «Μου αρέσει αυτό το νούμερο. Το επέλεξα για πρώτη φορά στην Ολλανδία όταν αγωνίστηκα εκεί, μετά στον Ολυμπιακό και τώρα εδώ!». Στο τέλος, ο Κώστας Τσιμίκας έστειλε ένα μήνυμα στους φιλάθλους της Λίβερπουλ: «Να είστε κοντά στην ομάδα γιατί σας χρειαζόμαστε, τραγουδήστε για την ομάδα και όλοι μαζί, στο τέλος της σεζόν θα είμαστε σε θέση να πανηγυρίζουμε».

Κλοπ: Ο Τσιμίκας είναι φιλόδοξος όπως είμαστε κι εμείς

Ο Γιούργκεν Κλοπ παρακολουθούσε εδώ και αρκετό καιρό τον Κώστα Τσιμίκα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Γερμανός προπονητής μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ. Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας ανέφερε δε μία σειρά από λόγους που κάνουν τον Έλληνα αριστερό μπακ να ταιριάζει στη «δική του» Λίβερπουλ.

Αναλυτικά, ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε για την απόκτηση του Τσιμίκα: «Παρακολουθούσαμε τον Κώστα εδώ και πολύ καιρό και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που είναι μέλος της ομάδας. Είναι τα τέλεια νέα. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής με νοοτροπία νικητή και αυτό μου αρέσει. Ταιριάζει με το πάθος και τη δίψα που έχουμε ήδη στα αποδυτήρια μας. Έχει δείξει από μικρή ηλικία πως μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο σε άλλη χώρα και να τα πάει καλά – και έχει υπάρξει μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας του Ολυμπιακού τόσο με την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και στην Ευρώπη. Ο Κώστας ξέρει από προσωπική εμπειρία τι απαιτείται για να επιτύχεις τόσο στο εθνικό πρωτάθλημα όσο και στο Champions League. Είναι φιλόδοξος όπως κι είμαστε κι εμείς. Έχει βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ σκληρούς αντιπάλους όλες αυτές τις σεζόν και έχει πάει καλά, ξέρουμε ότι απολαμβάνει την πρόκληση και αυτό είναι τέλειο για εμάς. Για αυτόν τον λόγο, είμαστε ικανοποιημένοι που ξέρουμε ότι θα τον έχουμε μαζί μας τα επόμενα χρόνια. Είμαι ευχαριστημένος».