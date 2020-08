Life

Μουσικός καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία τον προφήτη Μωάμεθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δίκη του 22χρονου Γιαχάγια έγινε κεκλεισμένων των θυρών και ο κατηγορούμενος «δήλωσε ένοχος»...

Ισλαμικό δικαστήριο της βόρειας Νιγηρίας καταδίκασε σε θάνατο έναν μουσικό, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για «βλασφημία» του προφήτη Μωάμεθ, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικαστικές αρχές της πόλης Κάνο.

Το δικαστήριο που εφαρμόζει τη Σαρία, τον ισλαμικό νόμο που ισχύει σε πολλές μουσουλμανικές Πολιτείες της βόρειας Νιγηρίας, καταδίκασε τον Γιαχάγια Αμινού Σαρίφ σε θάνατο δια απαγχονισμού επειδή προσέβαλε τον Μωάμεθ με ένα τραγούδι του, εξήγησε ο εκπρόσωπος των τοπικών δικαστικών αρχών, ο Μπάμπα-Τζίμπο Ιμπραχίμ.

Τα ισλαμικά δικαστήρια έχουν καταδικάσει πολλούς ανθρώπους σε θάνατο για διάφορα «αδικήματα», όπως για μοιχεία, για ομοφυλοφιλία και για δολοφονίες, όμως μόνο ένας έχει εκτελεστεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Η δίκη του 22χρονου Γιαχάγια έγινε κεκλεισμένων των θυρών και ο κατηγορούμενος «δήλωσε ένοχος», πρόσθεσε ο Ιμπραχίμ, διαβεβαιώνοντας ότι ο νεαρός μουσικός μπόρεσε να συμβουλευτεί δικηγόρο.

Στην πόλη Κάνο ξέσπασαν διαδηλώσεις αφού κυκλοφόρησε, μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, το τραγούδι που οδήγησε στην καταδίκη του Σαρίφ. Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν μάλιστα το πατρικό σπίτι του μουσικού. Θεώρησαν το τραγούδι του βλάσφημο επειδή επαινούσε έναν ιμάμη, σε τέτοιο βαθμό που τον εξύψωνε πάνω από τον προφήτη Μωάμεθ.

Τα ισλαμικά δικαστήρια της βόρειας Νιγηρίας λειτουργούν παράλληλα με το κρατικό δικαστικό σύστημα.