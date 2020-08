Αθλητικά

Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To διάστημα για το οποίο θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των Μπακς λόγω της επέμβασης παραμένει άγνωστο...

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν υπολογίζουν στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αγώνα τους κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς. Ο "Greek Freak" υποβλήθηκε σε επέμβαση μετά από έντονο πονόδοντο και θα χάσει το τζάμπολ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τρίτης (11/8) και συγκεκριμένα στις 1:30 π.μ.

Μέχρι στιγμής, πάντως δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Έλληνας σταρ των Μπακς υποβλήθηκε στην επέμβαση εντός της «φούσκας» του Ορλάντο (όπου το ΝΒΑ έχει δημιουργήσει κλινική) και όπου διεξάγονται οι εναπομείναντες αγώνες της σεζόν στο ΝΒΑ ή αν χρειάστηκε να «σπάσει» τους κανονισμούς με τη συγκατάθεση της Λίγκας.

Στην τελευταία περίπτωση, όμως αυτό θα σήμαινε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έπρεπε να μείνει σε καραντίνα για μερικές ημέρες προκειμένου να του επιτραπεί ξανά η είσοδος στη "Disney World".

To διάστημα για το οποίο θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις των Μπακς λόγω της επέμβασης στα δόντια ο Αντετοκούνμπο παραμένει άγνωστο αυτή τη στιγμή, με την έναρξη των πλέι οφ του ΝΒΑ να έχει οριστεί για τις 17 Αυγούστου.