Αθλητικά

Europa League: στα ημιτελικά η Ίντερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «νερατζούρι» επικράτησαν με 2-1 και πήραν το εισιτήριο για τον ημιτελικό της 16ης Αυγούστου στην Κολωνία.

Η ποιότητα και η «βαριά» φανέλα της Ίντερ, «μίλησαν» στον πρώτο, μεγάλο προημιτελικό με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Final-8 του Europa League, που πραγματοποιήθηκε στην "Μerkur Spiel-Arena" του Ντίσελντορφ, με τους «νερατζούρι» να επικρατούν με 2-1 και να παίρνουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό της 16ης Αυγούστου στην Κολωνία.

Η πίεση της ιταλικής ομάδας απέδωσε «καρπούς» στο 15ο λεπτό, με τον Μπαρέλα να κινείται σωστά στο όριο της περιοχής και να ανοίγει το σκορ με ωραίο σουτ. Έξι λεπτά αργότερα, ο Λουκάκου απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας απ' τους κορυφαίους φορ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο Βέλγος έμεινε όρθιος παρά την πίεση του Ταπσόμπα και με ωραία κίνηση έκανε το 2-0, δίνοντας προβάδισμα... πρόκρισης στην Ίντερ.

Η Μπάγερ «απάντησε» σχετικά γρήγορα με κοντινό πλασέ του Κάι Χάβερτς, όμως στο υπόπλοιπο του αγώνα, η Ίντερ διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμά της, φτάνοντας ως την πρόκριση, παρά την πίεση των Γερμανών και τη μεγάλη ευκαιρία που έχασαν από κοντά οι Χάβερτς και Φόλαντ.

Διαιτητής: Ντελ Θέρο (Ισπανία)

Κίτρινες: Ντ’Αμπρόζιο, Έρικσεν, Μπαρέλα - Σινκγκράβεν, Μπέντερ, Ταπσόμπα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΝΤΕΡ (Αντόνιο Κόντε): Χαντάνοβιτς, Μπαστόνι (84' Σκρίνιαρ), Ντε Βράι, Γοδίν, Ντ’Αμπρόζιο (59’ Μόουζες), Μπαρέλα, Μπρόζοβιτς, Γκαλιαρντίνι (59’ Έρικσεν), Γιάνγκ, Λαουτάρο Μαρτίνες (64’ Σάντσες), Λουκάκου.

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Πέτερ Μπος): Χραντέσκι, Μπέντερ (85' Μπελαραμπί), Ταχ, Ταπσόμπα, Σινκγκράβεν (68’ Βέντελ), Παλάσιος (59’ Μπέιλι), Μπαουμγκάρτλινγκερ (68’ Αμίρι), Χάβερτς, Ντεμιρμπάι, Ντιαμπί, Φόλαντ (86' Αλάριο).