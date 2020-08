Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός “λυγίζει” τον πλανήτη!

Ξεπέρασαν τα 20 εκ. τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η Ινδία είναι η χώρα που κατέγραψε τα περισσότερα την περασμένη εβδομάδα.

Πάνω από είκοσι εκατομμύρια είναι πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό που έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο, τα μισά και πλέον εκ των οποίων έχουν διαγνωστεί στην αμερικανική ήπειρο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, ως σήμερα στη 01:15 (ώρα Ελλάδας).

Συνολικά, έχουν ανακοινωθεί επίσημα τουλάχιστον 20.002.577 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 733.842 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19.

Πάνω από τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό έχουν διαγνωστεί ως αυτό το στάδιο στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, τις δύο χώρες που πλήττονται περισσότερο στον πλανήτη, με 5.075.678 κρούσματα (163.282 θανάτους) και 3.057.470 μολύνσεις (101.752 νεκρούς) αντίστοιχα.

Ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας μοιάζει να σταθεροποιείται σε διεθνές επίπεδο, με σχεδόν ένα εκατομμύριο κρούσματα να εντοπίζεται ανά τέσσερις ημέρες από τα μέσα του Ιουλίου.

Πέρασαν 94 ημέρες από την επίσημη ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στην Κίνα ως τα κρούσματα να φθάσουν το ένα εκατομμύριο στην υφήλιο, κατόπιν άλλες 86 ημέρες για να ξεπεραστεί το όριο των 10 εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων περιπτώσεων την 28η Ιουνίου. Έκτοτε, ο αριθμός των μολύνσεων που είναι γνωστές διπλασιάστηκε μέσα σε λιγότερο από ενάμιση μήνα.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, η περιφέρεια του κόσμου που υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα στον πλανήτη, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης (5.601.470) όσο και σε αριθμό θανάτων (221.281), εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση ταχείας εξάπλωσης της πανδημίας, με 576.583 νέες μολύνσεις να ανακοινώνονται μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες. Ακολουθούν η Ασία (495.663), ο Καναδάς και οι ΗΠΑ (379.017), η Ευρώπη (153.879), η Αφρική (89.644), η Μέση Ανατολή (74.588) και η Ωκεανία (3.372).

Συνολικά, πίσω από τη Λατινική Αμερική, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει 5.195.417 κρούσματα και 172.300 νεκρούς, ενώ ακολουθούν η Ασία (3.493.026, 72.486), η Ευρώπη (3.374.166, 213.484) και η Μέση Ανατολή (1.257.417, 30.363).

Η Αφρική (1.057.730 μολύνσεις και 23.582 θάνατοι), παραμένει η περιοχή του κόσμου που έχει χτυπηθεί λιγότερο μετά την Ωκεανία (23.351, 346). Πάνω από τα μισά κρούσματα σε όλη την ήπειρο έχουν επιβεβαιωθεί στη Νότια Αφρική.

Η Ινδία είναι η χώρα που κατέγραψε τα περισσότερα νέα κρούσματα μόλυνσης την περασμένη εβδομάδα (402.287), μπροστά από τις ΗΠΑ (376.471), που ξεπέρασαν προχθές Κυριακή το όριο των 5 εκατομμυρίων κρουσμάτων επισήμως, τη Βραζιλία (301.745), την Κολομβία (69.830) και το Περού (49.174).

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που ανακοινώνεται επίσημα πάντως δεν αντανακλά παρά μόνο μέρος του πραγματικού, με δεδομένο ότι πολλές χώρες δεν έχουν καν δυνατότητα να κάνουν επαρκή αριθμό τεστ.