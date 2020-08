Κοινωνία

Πυρπόλησαν ΑΤΜ

Βανδαλισμός ή αποτυχημένη ληστεία;

Φωτογραφία αρχείου

Άγνωστοι έβαλαν στο στόχαστρο τους ένα ΑΤΜ στην Πεύκη, το οποίο βρισκόταν σε πρόσοψη τραπεζικού καταστήματος, προκαλώντας την επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για τη φωτιά και άμεσα 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα κατευθύνθηκαν στο ΑΤΜ επί της Λεωφόρου Ειρήνης 43, στην Πεύκη, για την κατάσβεση της.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες απλά ήθελαν να κάψουν το ΑΤΜ ή απλά απέτυχαν να το διαρρήξουν και η φωτιά προκλήθηκε από την αποτυχημένη προσπάθεια τους.