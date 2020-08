Αθλητικά

Τελειώνει η “περιπέτεια” του Ροναλντίνιο

Ο διάσημος Βραζιλιάνος συνελήφθη στην Παραγουάη, με παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ακόμη δύο εβδομάδες θα πρέπει να περιμένει ο Ροναλντίνιο, προκειμένου να μάθει εάν θα απελευθερωθεί από τις Αρχές της Παραγουάης. Ο διάσημος Βραζιλιάνος και ο αδελφός του, Ρομπέρτο Ασίς, παραμένουν υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο της Ασουνσιόν, μετά από φυλάκιση μερικών εβδομάδων, κατηγορούμενοι για είσοδο στην χώρα με παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ωστόσο, τα δεδομένα που υπάρχουν αυτήν την στιγμή, χαρακτηρίζονται ευνοϊκά για τον “Ρόνι”, δεδομένου ότι ο Εισαγγελέας έχει προτείνει την απελευθέρωση του, με την καταβολή προστίμου 90.000 δολαρίων για «αποκατάσταση ζημιών στην κοινωνία» και την υποχρέωση, αφού επιστρέψει στην Βραζιλία, να παρουσιάζεται κάθε τρεις μήνες και για έναν χρόνο, ενώπιον των Αρχών.

Όσον αφορά στον αδελφό του, η αντίστοιχη πρόταση της Eισαγγελίας, η οποία θεωρεί ότι γνώριζε την απάτη, ζητά την καταβολή προστίμου 110.000 δολαρίων και την υποχρέωση παρουσίας κάθε τρεις μήνες ενώπιον δικαστή της Βραζιλίας, για διάστημα δύο ετών.

Ο άνθρωπος που θα αποφασίσει για την τύχη του Ροναλντίνιο και του αδελφού του, είναι ο δικαστής, Γκουστάβο Αμαρίγια, ο οποίος και θα αποφανθεί κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, που ορίσθηκε για τις 24 Αυγούστου.