Πολιτική

Κεφαλογιάννης στον ΑΝΤ1: η Ελλάδα δεν εκβιάζεται για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με διαδικασίες εξπρές η πρόσληψη 655 ατόμων στη ΣΤΑΣΥ και η προμήθεια 350 λεωφορείων για να πυκνώσουν τα δρομολόγια.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» και σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως η Τουρκία, τόσο με την τελευταία της παράνομη NANTEX, όσο και με την παρουσία πολεμικών πλοίων στην περιοχή, αποδεικνύει ότι ο ρόλος της είναι αποσταθεροποιητικός για την ειρήνη.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, πρόσθεσε πως το αποτρεπτικό δόγμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι στην σωστή κατεύθυνση και ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες σε όλα τα απαιτούμενα φόρα.

Σε ότι αφορά το θέμα των συγκοινωνιών, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τα υπάρχοντα μέσα. Αποκάλυψε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα γίνουν με διαδικασίες εξπρές, αλλά μέσω ΑΣΕΠ, 655 προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ και θα δρομολογηθούν 350 νέα λεωφορεία.

Επίσης μέσα από ένα πρόγραμμα «μαζέματος δρομολογίων», ανάλογο με αυτό που εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, θα προστεθούν 200 λεωφορεία και 500 περίπου οδηγοί, ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Μάλιστα σε βάθος διετίας θα έχουν αποκτηθεί κι άλλα λεωφορεία, καθώς ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες.

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει και στο ΜΕΤΡΟ, όπου εκτός από το πρόγραμμα της ανάταξης συρμών, από την περασμένη Παρασκευή, υλοποιείται και το πρόγραμμα αναβάθμισης συρμών, μέσω των οποίων υπάρχει η φιλοδοξία να μειωθούν σημαντικά οι χρονοκαθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, συμπλήρωσε πως σήμερα θα μεταβεί στην Εύβοια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής για αν επιβλέψει την καταγραφή των ζημιών και να βοηθήσει στην άμεση αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν.