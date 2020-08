Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1: Υπευθυνότητα και ενότητα απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την εισαγγελική έρευνα σχετικά με τις φονικές πλημμύρες στην Εύβοια.

Για την εισαγγελική έρευνα αναφορικά με τις φονικές πλημμύρες στην Εύβοια, αλλά και για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Αφού εξέφρασε την οδύνη του για τους ανθρώπους που “χάθηκαν” από τη θεομηνία στην Εύβοια, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε πως η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και θα ερευνήσει την υπόθεση ως οφείλει. Συμπλήρωσε πως η διερεύνηση της υπόθεσης θα γίνει προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς απολύτως καμία σκιά.

Σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως είναι η πρώτη φορά που έχει διαμορφωθεί στη διεθνή κοινότητα μία άποψη που καταδεικνύει ως προβληματική τη συμπεριφορά της Τουρκίας, κάτι που αποτελεί - όπως είπε - «μία μικρή επιτυχία της Κυβέρνησης».

Η Τουρκία συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με τη διεθνή νομιμότητα, είπε ο κ. Τσιάρας, διαμηνύοντας πως χρειάζεται ψυχραιμία, υπευθυνότητα και ενότητα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις.

Χαρακτήρισε, επίσης, «μεγάλη επιτυχία» τις δύο συμφωνίες που σύναψε η Κυβέρνηση με Ιταλία και Αίγυπτο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.