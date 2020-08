Κοινωνία

Θανάσιμη παράσυρση πεζού από τρένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος νέος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας νεαρός άντρας, ο οποίος παρασύρθηκε τη νύχτα της Δευτέρας από αμαξοστοιχία στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε περίπου μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τη διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, όταν το τρένο που κινείτο με κατεύθυνση προς την Αθήνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε τον πεζό.

Επί τόπου έφτασαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άντρα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.