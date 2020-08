Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών στη χώρα μας

Ακόμη μια ασθενής από τη βόρεια Ελλάδα υπέκυψε και προστέθηκε στη μακάβρια λίστα των θυμάτων της πανδημίας.

Ακόμη μια ασθενής με κορονοϊό έχασε τη ζωή της, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από την πανδημία στη χώρα μας σε 214. Πρόκειται για μια 89χρονη η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε υποκείμενα νοσήματα και διακομίσθηκε την Κυριακή από το νοσοκομείο Καστοριάς στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας.