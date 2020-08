Αθλητικά

Νίκησε τη λευχαιμία κι επιστρέφει στις πισίνες

Η κορυφαία κολυμβήτρια της Ιαπωνίας επιστρέφει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έχοντας πλέον ξεπεράσει την περιπέτεια με την υγεία της.

Η Ρικάκο Ικέε επέστρεψε στις πισίνες! Η κορυφαία κολυμβήτρια της Ιαπωνίας, η οποία σε ηλικία μόλις 16 ετών ήταν φιναλίστ στα 100μ. πεταλούδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, διαγνώστηκε με λευχαιμία τον Φεβρουάριο του 2019, όμως κατάφερε να νικήσει την ασθένεια και πλέον, είναι έτοιμη να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση!

Στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και με ανάρτηση της στο Twitter, η Ικέε γνωστοποίησε ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και πλέον περιμένει το “πράσινο φως” από τους γιατρούς, προκειμένου να ξαναρχίσει προπονήσεις.

Η πολυπόθητη για την Ικέε, άδεια των ιατρών, ήλθε επιτέλους προ ημερών και η νεαρή κολυμβήτρια, η οποία αναμενόταν να είναι ένα από τα “αστέρια” στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που αναβλήθηκαν για το καλοκαίρι του 2021, προετοιμάζεται για να ξαναπέσει στο νερό και μάλιστα σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Μάλιστα, η 20χρονη πρωταθλήτρια, αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει νωρίτερα του αναμενομένου, καθώς ο σχετικός προγραμματισμός, προέβλεπε ότι θα μπορέσει να ξανακολυμπήσει σε υψηλό επίπεδο, τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Τόσο το δίκτυο NHK, όσο και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ανέφεραν ότι η Ικέε, θα λάβει μέρος σε μίτινγκ που θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου στο κέντρο κολύμβησης Tatsumi, όπου θα φιλοξενείτο το Ολυμπιακό τουρνουά υδατοσφαίρισης.

Η Ικέε, η οποία πέρασε 10 μήνες στο νοσοκομείο καταπολεμώντας την λευχαιμία, κατέκτησε πέντε παγκόσμιους τίτλους ως νεάνιδα, το 2015 στη Σινγκαπούρη και το 2017 στην Ινδιανάπολη, ενώ “έκλεψε την παράσταση” στους Πανασιατικούς αγώνες του 2018, στην Τζακάρτα, όταν κατέκτησε έξι χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση της χρονιάς στα 100μ. πεταλούδα.