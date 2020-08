Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: ο παραλογισμός είναι συνώνυμο των κυβερνητικών αποφάσεων

Στο στόχαστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι κυβερνητικές αποφάσεις και τα μέτρα για τον τουρισμό.

Ο Τομεάρχης Οικονομίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς και η Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Νοτοπούλου, σε κοινή τους δήλωση, υποστηρίζουν ότι «επικρατεί ο παραλογισμός σε όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις για την επανεκκίνηση του τουρισμού».

Όπως επισημαίνουν στη συνέχεια οι Τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, «την ώρα που αναζωπυρώνεται η πανδημία με απρόβλεπτη έκταση και επιπτώσεις, η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει με τον ελληνικό τουρισμό και έχει καταφέρει να εξαντληθεί η υπομονή των επαγγελματιών.

Αντί να επιβάλλει εξαρχής υποχρεωτικά τεστ 72 ώρες πριν την άφιξη τους στη χώρα σε όλους, με ενιαία εφαρμογή και χωρίς εξαιρέσεις, αντί να ενδυναμώσει τις δομές του ΕΣΥ με προσλήψεις και εξοπλισμό, αντί να εκπονήσει σχέδιο επανεκκίνησης, έρχεται τώρα να δώσει ακόμη ένα χτύπημα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους τουριστικούς προορισμούς, απαγορεύοντας τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά τις 12 το βράδυ.

Ωστόσο, εστιατόρια και μικροί χώροι ψυχαγωγίας που είναι εύκολο να ελεγχθούν μπορούσαν να μείνουν ανοικτά.

Γι’ ακόμη μια φορά αλλοπρόσαλλα μηνύματα και μέτρα χωρίς κοινή λογική ίσα για να εξοβελίσουν από πάνω τους την πολιτική ευθύνη την ώρα που καλούνται οι πολίτες καθημερινά να επιδεικνύουν ατομική ευθύνη. Ο κόσμος του Τουρισμού και της Εστίασης να τελεί σε νέα σύγχυση.

Το καλοκαίρι τελείωσε για τους επαγγελματίες του Τουρισμού και της Εστίασης και οι άνθρωποι που έβαλαν πλάτη στα δύσκολα αντιμετωπίζουν πλέον ζήτημα επιβίωσης».

Και η σχετική ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας, «οι συνέπειες στην οικονομία και την απασχόληση θα είναι ανυπολόγιστες αν συνεχιστεί το μείγμα ασυναρτησίας και μη στήριξης. Η μόνη λύση είναι η αποφασιστική απευθείας στήριξη μικρομεσαίων επιχειρηματιών και εργαζομένων όπως προτείναμε εξαρχής με το πρόγραμμά μας, ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ ΙΙ.

Η κυβέρνηση μπορεί να μην έχει ούτε σχέδιο διαχείρισης της κρίσης ούτε σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων έχει όμως πλεόνασμα ανευθυνότητας, ανικανότητας και παραλογισμού και κατάλοιπα καθεστωτικών πρακτικών».