Υγεία - Περιβάλλον

Γιώργος Φραγγίδης: Ο βουλευτής που ξεγέννησε την κόρη του (εικόνες)

Πώς περιέγραψε την μοναδική εμπειρία ζωής, κρατώντας στα χέρια του τις δίδυμες εγγονούλες του.

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Φραγγίδης, ο οποίος είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, έζησε μία μοναδική εμπειρία, αφού ξεγέννησε την κόρη του.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook: «Πάντα σε κάθε τοκετό που έχω την τύχη και τη χαρά να κάνω, η ευτυχία και η συγκίνηση είναι μεγάλη.

Όταν όμως η τύχη σου χαμογελά να είσαι εκείνος που, σαν πατέρας και γιατρός της κόρη σου, είσαι ο πρώτος που έχεις στα χέρια σου τις εγγονούλες σου, τα συναισθήματα, η χαρά και η ευτυχία κορυφώνονται τόσο πολύ, που δεν περιγράφονται!

Αυτή τη μοναδική εμπειρία ζωής γεύθηκα πριν λίγες μέρες και σήμερα πήγαν όλοι μαζί με το καλό στο σπιτάκι τους!».