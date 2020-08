Κόσμος

Η Σλοβακία απέλασε τρεις Ρώσους διπλωμάτες

Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι απελάθηκαν για «ένα πολύ σοβαρό έγκλημα». Τι υποστηρίζουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Η Σλοβακία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ότι απέλασε τρεις Ρώσους διπλωμάτες για "ένα σοβαρό έγκλημα", ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πιθανή σχέση με τον φόνο ενός πρώην αντάρτη τσετσενικής καταγωγής σε πάρκο του Βερολίνου πέρυσι.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ελήφθη απόφαση να απελαθούν τρεις εργαζόμενοι στην πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Σλοβακία", δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Γιουράι Τομάγκα.

"Σύμφωνα με πληροφορίες των σλοβακικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι δραστηριότητές τους ερχόντουσαν σε σύγκρουση με την Σύμβαση της Βιένης για τις διπλωματικές σχέσεις", συνέχισε.

Ο Τομάγκα πρόσθεσε ότι βίζα που είχε χορηγηθεί από το σλοβακικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία "είχε υπεξαιρεθεί και ότι ένα σοβαρό έγκλημα είχε διαπραχθεί στο έδαφος μιας άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ". Ο ίδιος δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι η Μόσχα θα αντιδράσει στις απελάσεις αυτές "με παρόμοιο τρόπο".

Σύμφωνα με την εφημερίδα Dennik N, το σλοβακικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη χορήγησε πέρυσι βίζες που επέτρεπαν την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός Ρώσου πολίτη, ο οποίος αργότερα ήταν ύποπτος ότι σκότωσε τον Ζελιμχάν Χανγκοσβίλι, έναν Γεωργιανό τσετσενικής καταγωγής στο πάρκο Kleiner Tiergarten του Βερολίνου.

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο λίγο μετά το έγκλημα αυτό και οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι αυτή έδωσε εντολή για τον φόνο. Η Μόσχα απέρριψε την κατηγορία αυτή ως "αβάσιμη".

Σύμφωνα με τον ερευνητικό ιστότοπο Bellingcat, ο ύποπτος Βαντίμ Κρασίκοφ ήταν ένας επαγγελματίας δολοφόνος που μεγάλωσε στο Καζακστάν, όταν αυτό ανήκε στην Σοβιετική Ένωση, προτού μετακομίσει στην Σιβηρία.