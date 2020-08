Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το πρώτο εμβόλιο της Ρωσίας στην κόρη του Πούτιν

Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενέκρινε εμβόλιο κατά της COVID-19. Η ανακοίνωση έγινε από τον Ρώσο Πρόεδρο.

Η Ρωσία ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος Πρόεδρος, στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με μέλη της Κυβέρνησης, που αναμεταδόθηκε από την τηλεόραση, και προσέθεσε μάλιστα πως εμβολιάσθηκε μία από τις κόρες του.

«Σήμερα το πρωί, για πρώτη φορά στον κόσμο, πήρε έγκριση ένα εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού», δήλωσε ο Πούτιν. «Γνωρίζω πως είναι αρκετά αποτελεσματικό, πως δίνει ανοσία διαρκείας», σημείωσε.

«Μία από τις κόρες μου έκανε αυτό το εμβόλιο. Συμμετείχε στα πειράματα», δήλωσε επίσης ο Ρώσος Πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κόρη του ανέβασε λίγο πυρετό «και αυτό ήταν όλο».

Ο Πούτιν ανακοίνωσε πως το ρωσικό Yπουργείο Υγείας χορήγησε κανονιστική έγκριση στο εν λόγω ρωσικό εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Γκαμαλέγια της Μόσχας, έπειτα από λιγότερο από δύο μήνες δοκιμών σε ανθρώπους.

Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μαζικό εμβολιασμό, παρόλο που τα τελικά στάδια των κλινικών δοκιμών για τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου συνεχίζονται.

Η ταχύτητα με την οποία κινείται η Ρωσία για την παρασκευή του εμβολίου της, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να κερδίσει την παγκόσμια κούρσα για ένα αποτελεσματικό προϊόν, όμως έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι μπορεί να βάζει το εθνικό κύρος μπροστά από επιστήμη και την ασφάλεια. Στο παρελθόν ξένοι επιστήμονες είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την ταχύτητα με την οποία αναπτυσσόταν το εμβόλιο.

Το εμβόλιο θα κυκλοφορήσει την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του ρωσικού Υπουργείου Υγείας, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.