Πολιτική

Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ζητά η Ελλάδα

Με φόντο την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Επαφές του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις τουρκικές προκλήσεις, θα ζητήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και την ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μέσα στην ημέρα θα κάνει το ίδιο και με τους αρχηγούς των κομμάτων.

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, συναντήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης.

Μαζί με τα δύο βοηθητικά του πλοία και την συνοδεία τεσσάρων τουρκικών πολεμικών πλοίων, όπως δείχνει μία αμφιβόλου χρονικής λήψης φωτογραφία που δίνουν στην δημοσιότητα οι Τούρκοι, το Oruc Reis βρίσκεται για σχεδόν 20 ώρες μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Με ρότα δυτική, νοτιοδυτική, κινείται με χαμηλή ταχύτητα έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 70 μιλίων μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

«Η Ελλάδα ούτε εκβιάζεται ούτε θα παρασυρθεί σε τραπέζι διαπραγματεύσεων υπό την απειλή θερμού επεισοδίου ή ακόμη και πολέμου», δήλωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στον ΑΝΤ1.

Χρειάζεται ψυχραιμία, υπευθυνότητα και ενότητα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.