Πολιτική

Σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε ο Τσίπρας

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», είπε μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Να συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν για τις τουρκικές προκλήσεις.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μητσοτάκη προκειμένου να με ενημερώσει για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήμουν απολύτως σαφής. Την ώρα που η Τουρκία προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που αγνοούν πλήρως το Διεθνές Δίκαιο και παραβιάζουν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διεξάγοντας έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυτονόητη υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας είναι να μην εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα, τόσο προς τη στρατιωτική ηγεσία όσο και προς τους εταίρους μας και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Ζήτησα από τον κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να διαρρέει ανυπόστατα επιχειρήματα, όπως ότι οι έρευνες του Τουρκικού σκάφους εμποδίζονται ή και ακυρώνονται από το θόρυβο των παρακείμενων Τουρκικών πλοίων. Αυτό που μας απασχολεί δεν είναι η ποιότητα των Τουρκικών ερευνών, αλλά το γεγονός ότι το Oruc Reis παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Ο τρόπος με τον οποίο οι παράνομες αυτές έρευνες πρέπει και μπορούν να αποτραπούν είναι γνωστός στις Ένοπλες Δυνάμεις μας από τον Οκτώβρη του 2018, όταν και το επιχείρησαν αποτελεσματικά. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και όσο διαρκεί η κρίση δεν θα παρεμβαίνουμε στο έργο τους.

Ζήτησα επίσης από τον κ. Μητσοτάκη να προκαλέσει άμεσα την έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε η ΕΕ να πάρει σαφή θέση καταδίκης της Τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και να συζητήσει για κυρώσεις. Τέλος, τόνισα την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους εθνική στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για την απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα με στόχο την επιστροφή της Τουρκίας στο διάλογο, για την επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς μας, για την υφαλοκρηπίδα, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό του ζήτησα εκ νέου να συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών. Σε αυτήν την κρίσιμη φάση για τα εθνικά μας θέματα είναι απολύτως απαραίτητη η χάραξη εθνικής στρατηγικής».

Κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν ότι όσο πιο πολύ σέβονται οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού την συζήτηση, τόσο πιο ουσιαστικός θα είναι ο διάλογος μαζί τους.