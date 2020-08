Πολιτική

Τσαβούσογλου: Έρευνες και σε άλλες περιοχές - Δεν κάνουμε πίσω

“Λάδι στη φωτιά” της ελληνοτουρκικής κρίσης ρίχνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Την αποφασιστικότητα της τουρκικής κυβέρνησης να συνεχίσει μέχρι τον Αύγουστο τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, αψηφώντας τις αντιδράσεις τόσο της Ελλάδας όσο και ΕΕ-ΗΠΑ, υπογράμμισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε γνωστό πως η Άγκυρα θα εκδώσει και νέες άδειες σε άλλες περιοχές. «Η αποφασιστικότητα μας είναι ξεκάθαρη. Στην ανατολική Μεσόγειο θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε».

«Κανείς δεν μπορεί να πει ότι η Τουρκία δεν έδειξε καλές προθέσεις. Αν θέλουν να κατηγορήσουν κάποιον, ας κατηγορήσουν την Ελλάδα», δήλωσε στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων με τον Αζέρο ομόλογό του.